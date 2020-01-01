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Miami, bir süperstar karşılığında Herro'yu takaslayabilir!

Miami Heat, The Athletic'den Zach Harper'a göre, en iyi NBA yıldızlarından birini kovalamak ve kadrosuna katmak için genç yıldız adayı Tyler Herro ile yollarını ayırabilir.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Miami Heat, The Athletic'den Zach Harper'a göre, en iyi NBA yıldızlarından birini kovalamak ve kadrosuna katmak için genç yıldız adayı Tyler Herro ile yollarını ayırabilir.

Herro, Heat için maç başına 16 sayı ortalamasıyla oynadığı ve Miami'nin 2020 NBA Finallerine ulaşmasına yardımcı olduğu etkileyici bir playoff performansı göstermişti.

Harper, raporunda şu ifadeleri kullandı:

Onu Heat'ten uzaklaştırmak için çok büyük bir yıldız gerekecek. Herro'dan vazgeçmezlerse, 2025 sonrası ilk tur draft haklarını takas etmeleri gerekecek.

Eğer Kendrick Nunn ve maaş boşluğu dahil edilecekse, gelecekteki bu hakların gitmesi gerekecek. Duncan Robinson'ı anlaşmaya dahil edersek, gelecekteki haklardan ayrılmamak daha kolay hale gelir.

Herro işin içindeyse, gelecekteki draft haklarını eklemeye gerek kalmaz. Herro'nun, Giannis Antetokounmpo veya Bradley Beal'ı muhtemel bir takasla almadıkları sürece, dahil olduğunu görmek çok zor bir durum.

Lig kaynakları, Victor Oladipo için yapılacak bir takasta, Miami'nin Herro'yu dahil etmeyi düşünmeyeceğine inanıyor. Pat Riley telefonu kapatır."


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