Metta: "Kyrie eğer LeBron'suz kazanırsa, ilk 75'e girebilir!"

NBA'in eski oyuncularından Metta Sandiford-Artest, Brooklyn Nets yıldızı Kyrie Irving'in tüm zamanların en iyi 75 oyuncusundan biri olduğunu kanıtlamak için, eski takım arkadaşı LeBron James olmadan "bir şampiyonluk kazanması gerektiğini" söyledi.



Birçok kişi, Irving'in Dwight Howard, Klay Thompson, Tracy McGrady ve Vince Carter gibi bazı oyuncularla birlikte NBA'in tüm zamanların en iyi 75 oyuncusu listesinde yer almamış olan en iyi oyunculardan biri olduğunu iddia etmişti.



Ayrıca, Kyrie'nin listede yer almamasının KOVID-19 aşısı olmayı reddetmesiyle bağlantılı olduğu argümanları da ortaya atılmıştı.



Yahoo Sports'tan Chris Haynes'in 'Posted Up' isimli podcast'inde konuşan Sandiford-Artest, Kyrie'nin NBA takipçileri arasında daha değerli görülmesi için, eski takım arkadaşı LeBron olmadan bir şampiyonluk kazanması gerektiğini açıkladı:



"Kyrie iyi oyuncu. Ama o listeye baktığınızda, orada olmayı hak eden birçok kişi var. Kyrie'nin LeBron olmadan bir şampiyonluk kazanması gerektiğini düşünüyorum. Gördüğümüz en yetenekli oyunculardan biri olsa da, yetenekli olan birçok kişi var. Ama bu hem armağan, hem de bir lanet olabiliyor. Hiç belli olmuyor."



