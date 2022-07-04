Metin Öztürk: 'Tüm branşlarda kupaları istiyoruz'

Yeni sezonun fikstür çekiminin ardından Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk açıklamalarda bulundu.



Öztürk, "Nasıl olsa tüm takımlarla oynayacaktık, fisktür bir bahane aslında ama ben şahsen Galatasaray adına iyi bir fikstür çektiğimizi düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.



Lige Antalyaspor'la başlayacaklarını ve sıcak bir hava olacağını aktaran Öztürk, "Dünya kupası olacak Katar'da. Zaten ligin öne çekilmesi, nerede oynarsak oynayalım sıcak bir havada oynayacaktık. Ben güzel bir fikstür olduğunu düşünüyorum. Umarım federasyon başkanımızın dediği gibi, fair play ağırlıklı olur. Cumhuriyetimizin 100. yılında tüm takımlar şampiyon olmak istiyor. Dursun Özbek başkanımız seçilir seçilmez ilk zaten söylemi buydu. Biz 100. yılda sadece futbolda değil tüm branşlarda kupaları kaldıran takım olmak istiyoruz. Okan hocamızla beraber, Dursun Özbek başkanımızla beraber güzel bir ivme yakaladık. Taraftarımızın da desteği müthiş. İnşallah bu yıl ipi göğüsleyen Galatasarayımız olacak." diye konuştu.



Deplasman maçlarının daha azaldığı hatırlatılan Metin Öztürk, şöyle devam etti:



"Aslında o çok önemli değil. Çünkü deplasmanlar bir yorgunluk değil, bir kaç gün önceden gidiyorsunuz. Ben bu sene futbolun daha adaletli olacağını düşünüyorum. Futbol adaletli olduğu zaman, kim hak ediyorsa o kazansın. Biz şu an çok iyi bir ivme içindeyiz. Dursun başkanımız bu konuda zaten çok tecrübeli. Onun kurduğu takım arka arkaya 2 sene şampiyon oldu. Umarım bu sene de, cumhuriyetimizin yüzüncü yılında ipi Galatasaray göğüsleyecek. Aynen seçildikten sonra olduğu gibi Ata'mızın huzuruna bunun gururu, keyfiyle gideceğiz."





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