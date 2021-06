Metin Öztürk: 'PSV maçına PAF takımla çıkarsınız'

Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk, sarı - kırmızılılarda seçim yaklaşırken açıklamalarda bulundu.



Bugün başkanlık için ortaya çıkan, Dursun Özbek'in yardımcısı Nasuhi Sezgin'i de yanına alarak yola koyulan Metin Öztürk, Milliyet'e özel bir röportaj verdi.



İşte Öztürk'ün sözleri...



'Biz eminiz'



"Tüm projelerimizi gerçekleştirmek, borcu sıfırlamak ve hayal ettiğimiz daha güçlü Galatasaray için altı yıla ihtiyacımız var. Ben ve ekibim bu süreçte Galatasarayımızı arzu edilen noktaya getireceğimize eminiz. Ancak öncelikle geldiğimiz bu noktada Galatasaray'ımızın acil bir restorasyona ihtiyacı var. Kuruluş ayarlarımıza dönmemiz gerekiyor."



Soru işareti kalmasın



Öztürk, her şeye rağmen bir yıl sonra yerine bir genel kurula gitmeye kararlı... O bunu "güvenoyu" olarak ifade ediyor. Kısacası, kimsenin aklında soru işareti kalmaması, yeni üyelerin de onay bulup işe koyulması adına bunu istediği bir gerçek...



Çünkü Öztürk, "Şu anda bir bilinmezlik ortamındayız. Ne kadar borç var net değil. Bankalar Birliği anlaşmasının detayları belli değil. Mali kongreler yapılmadan seçime gitmek ne kadar doğru? Son 2 yılda mali genel kurulları yapmadık. Bunda en önemli konu pandemi. Bu dönemde 800 arkadaşımız üye oldu. Bunların hiçbir kusuru yok. Benimde üye yaptırdıklarım var. Fakat bir mali genel kurul geçirmedikleri için bir tereddüt oluşuyor. Bunlar yarın mahkeme kapılarına gidebilir, bu hazirunda oldukları için" diye konuştu.



Galatasaray'ın kulüp kaynaklarını beklemesi durumunda 20 Temmuz'daki maça altyapı ile çıkmak durumunda kalacağını söyleyen Öztürk, "Bankalar birliği sebebi ile kasa kolaylığı işinin olmayacağı söyleniyor. Bugün sadece yayıncı kuruluştan, Şampiyonlar Ligi'ne kalırsanız oradan gelecek parayı beklerseniz, o zaman PAF takımı ile 20 Temmuz'daki (Şampiyonlar Ligi ön elemesi) maça çıkarsınız. Çünkü 12 futbolcumuz yok. Niyetler başka gerçekler başka bir şeydir. Bugün söylemesi hoş değil ama kulübün ekonomik ortamında kaynakları dışında Ağustos'a kadar 373 milyon TL nakit ilave paraya ihtiyacı var. Arayan 5-10 saniyede bulur" yorumunu yaptı.



Metin Öztürk, Fatih Terim'le ilgili olarak şunları söyledi:



"Biz Terimci, Öztürkçü, Elmasçı değiliz. Biz olsak olsak Atatürkçü oluruz. 3 hafta sonra maça çıkacaksanız, Galatasaray'ın ayarları ile oynamamak lazım. Yani eldeki oyucuyu da gidecek oyuncuyu da Fatih Terim biliyor. Ayrıca Fatih Terim bizim bir değerimiz. Bizim dönemimizde bundan önceki yapılan hatalara düşmeyeceğiz."



6 yıl sonunda borçsuz bir Galatasaray...



Metin Öztürk, başkanlık görevine gelmesi durumunda yapmak istediklerini ve hedeflerini şu maddelerle anlattı:



- Profesyonel ve amatör şubelerimizde başarı odaklı yönetim yapılandırılmasını tamamlamak,



-Galatasaray Spor Kulübü'nün ulusal ve uluslararası organizasyon ve kurumlarda tam ve güçlü şekilde temsilini gerçekleştirmek,



- Kalıcı ve güçlü bir finansal altyapı ve yönetim anlayışı oluşturmak...



- Altı yılın sonunda da borcumuzu sıfırlamak ve Alp Yalman başkanımız gibi borçsuz bir Galatasaray devretmek...



- Galatasaray markasını hak ettiği şekilde verimli ve etkin olarak geliştirmek ve yapılandırmak...



- Dijital uygulamalar ile tüm taraftarlarımızın faydalanabileceği çalışmaları gerçekleştirmek...



- Galatasaray iletişim süreçlerini (sosyal medya ve dijital kanallar) verimli ve etkin hale getirmek...



- Ali Sami Yen Spor Kompleksini yaşayan bir spor merkezi haline getirmek...



- Galatasaray'ı Metin Oktay ve Kemal Onar gibi isimlere yakışan başarılara ulaştırmak...



- Galatasaray Adası'nı yeniden ve bize yakışan şekilde kulübümüze kazandırmak...



- Atatürk ilkeleri doğrultusunda, kurucumuz Ali Sami Yen'in çizdiği yolda ilerlemek...



- Şeffaf ve kapsayıcı bir yönetim anlayışı yerleştirmek...



Florya ve stattan servet gelecek



Söz verdikleri her şeye başlayacaklarını vurgulayan Metin Öztürk, Kemerburgaz arazisinin önemine değindi.



Öztürk, "Sponsor olmak isteyen, oraya adını vermek isteyen birçok firma, kuruluş ve şahıs var. Ama şunu söylüyoruz. Bunlar genel kurul iznine tabii. Baktık ki genel kurulda sıkıntı yaşanıyor, en azından 4 antrenman sahasını kendimiz yapacağız. Bunu yapmazsanız o Florya'daki katma değeri yakalayamazsınız" dedi.



Kemerburgaz'ın ardından Florya'yı Emlak Konut ile değerlendireceklerini dile getiren Galatasaray başkan adayı, "Bu bir satış operasyonu değil. İnşaat hakkı zaten şu an sadece spor alanı olarak... Oradan gelecek 100 milyon dolarlık kaynak ile stadın isim hakkı, borçların yarısının ödenmesi şansını sağlıyor. 3 sene içinde vaat ettiklerimizin yüzde 80'nini 1 yıl içinde yapacağız" diye konuştu.