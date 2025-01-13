Metin Öztürk'le Hulusi Belgü arasında tartışma!

Galatasaray-Fenerbahçe müsabakasının ardından yaşanan olaylara ilişkin yargılama süreci başladı. Hulusi Belgü ve Metin Öztürk arasında gerginlik yaşandı.

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Metin Öztürk'le Hulusi Belgü arasında tartışma!
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13 Ocak 2025 15:30
Son güncelleme 13 Ocak 2025 15:41
Galatasaray-Fenerbahçe müsabakasının ardından yaşanan olaylara ilişkin yargılama sürecinde Metin Öztürk ve Hulusi Belgü tartıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 19 Mayıs'taki Galatasaray-Fenerbahçe müsabakasının ardından yaşanan ve stadyum müdürü Ali Çelikkıran'ın darbedilmesiyle sonuçlanan olaylara ilişkin yargılama süreci başladı.

Adliye koridorlarında Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk ile Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Hulusi Belgü tartışma yaşadı.

"HİÇ Mİ UTANMIYORSUNUZ?"

Hulusi Belgü, Metin Öztürk'e, "Hiç mi utanmıyorsunuz, yakışıyor mu size? Herkesi tahrik edip ondan sonra arkanı dönüp gidiyorsun. Çeken çeksin." sözleriyle tepki gösterdi.

Metin Öztürk ise arkasını dönerek oradan uzaklaştı.

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