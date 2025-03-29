Metehan Baltacı: "Beşiktaş'ı ciddiye alıyoruz"

Galatasaray forması giyen Metehan Baltacı, Beşiktaş maçı öncesi konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Metehan Baltacı: 'Beşiktaş'ı ciddiye alıyoruz'
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29 Mart 2025 19:48
Galatasaray forması giyen Metehan Baltacı, Beşiktaş maçı öncesi konuştu.

Metehan'ın maç öncesi görüşleri şu şekilde:

"İyi çalıştık. İyi hazırlandık. Önemli bir gün. Türkiye'nin iki büyük camiası karşılaşacak. Hedefimiz belli. Burada kazanıp şampiyonluk yolunda emin adımlarla devam etmek istiyoruz. Puan olarak da performans olarak da Beşiktaş, bu ülkenin önemli takımlarından biri. Büyük maçlardaki performansları ortada. Rakibimizi ciddiye alıyoruz. İyi bir takım Beşiktaş. Biz de iyi çalıştık."

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