Fenerbahçe'de altyapıya olan ilgi ve yatırımlar devam ediyor. 3 Haziran 2018 tarihinde Başkan Ali Koç'un göreve gelmesi sonrası altyapıya önemli yatırımlar gerçekleşti.



Kulübün sportif ve mali açıdan geleceğini gençlerde gören yönetim altyapıya yönelik çalışmalarına ilk günden bu yana devam ediyor.

Fenerbahçe Futbol Akademisi'ndeki gençlere kulüp yönetiminin yanısıra takımın tecrübeli yıldızları da destek oluyor. A takımla çalışmalara katılan futbolcularla tecrübelerini paylaşan Mesut Özil ve Jose Sosa bunun yanısıra Fenerbahçe Futbol Akademesi'ndeki genç yaştaki oyunculara malzeme desteğinde de bulunuyor.



Kendi gençlik dönemlerinde yıldız oyunculardan destek görmenin manevi öneminin farkında olan iki yıldız, krampon başta olmak üzere her türlü malzeme konusunda gençlere destek sağladı.



Bu destek karşısında büyük mutluluk duyan gençler de bir teşekkür mektubu hazırlayıp ünlü yıldızlara gönderdi. A takım ile futbol akademisi sporcularının birlik beraberliğine önem verilen Fenerbahçe'de, Sosa ve Mesut da antrenman ve maç temposunda müsait oldukları bir dönemde altyapıyı ziyaret etmek, onlarla bir araya gelmek için genç futbolculara söz verdi.



A Takım oyuncularının özel ilgi gösterdiği Fenerbahçe Futbol Akademisi'nde Fenerbahçe'nin değerleriyle yetiştirilen, gelişimleri adına her detayın düşünüldüğü genç futbolcuların heyecanı ve mutluluğu büyük oldu. Akademideki genç yıldızlar Fenerbahçe'deki 'Biz bir aileyiz' sloganı ve düşüncesiyle yetişiyor.



Türkçe ve İngilizce mektup



Akademide yer alan genç yıldızlar kendilerine destek olan Mesut Özil ve Jose Sosa'ya teşekkür mektubu yolladı. Ünlü yıldızların adına Türkçe ve İngilizce olarak yazılan mektupta 'Biz Bir Aileyiz' sloganı öne çıkarıldı, birlik beraberlik vurgusu yapıldı.



Çok mutlu oldular



Mesut Özil ve Jose Sosa'nın krampon başta olmak üzere çeşitli malzeme desteği sunduğu genç yıldızlar büyük mutluluk yaşadı. Genç yıldızlar, akademide kendilerine gelen hediylerle poz vererek mutluluklarını paylaştı.



