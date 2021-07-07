Mesut Özil'den transfer telefonu

Fenerbahçe, deneyimli defans oyuncusu Sead Kolasinac'ı kadrosuna katmak için ısrarı sürüyor. Mesut Özil'in devrede olduğu ve 28 yaşındaki oyuncusu ikna etmek için telefonla aradığı öğrenildi.

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Mesut Özil'den transfer telefonu
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07 Temmuz 2021 11:24
Portekizli teknik direktör Vitor Pereira'yı takımın başına getiren Fenerbahçe , transfer çalışmalarına devam ediyor.

İspanyol basınında yer alan habere göre sarı lacivertliler, başarılı defans oyuncusu Sead Kolasinac için nabız yokluyor. Arsenal'de forma giyen Boşnak futbolcu için Mesut Özil'in devrede olduğu ve 28 yaşındaki oyuncusu ikna etmek için telefonla aradığı öğrenildi.

Haberde, Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonu ile kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Kolosinac için İngiliz kulübüyle görüşme halinde olduğu belirtildi.

Bonservis bedeli 6,5 milyon euro

Sözleşmesi Haziran 2022'de sona erecek olan yıldız futbolcunun 6,5 milyon euroluk bonservis bedeli bulunuyor. Geçtiğimiz sezonu Alman ekibi Schalke 04'te kiralık olarak geçiren Sead Kolasinac, 17 Bundesliga maçında 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.




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