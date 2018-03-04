MS: Gençlerbirliği 0-1 Alanyaspor

⚽66' M'Billa Etame



📌Puan durumu

▪(26) Gençlerbirliği

▪(24) Alanyaspor



➜ Mesut Bakkal, Alanyaspor yönetiminde çıktığı ilk maçta Ümit Özat'ın ligdeki 10 maçlık yenilmezlik serisini bitirdi. pic.twitter.com/G79GwcCOzb



— Sporx (@sporx) 4 Mart 2018

Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta mücadelesinde Ümit Özat'ın çalıştırdığı Gençlerbirliği ile Mesut Bakkal'ın ekibi Aytemiz Alanyaspor kozlarını paylaştı.Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmada Alanyaspor 1-0'lık skorla kazandı. Mücadelenin ilk devresinde gol sesi çıkmazken, 66'da M'Billa Etame, Emre Akbaba'nın asistinde fileleri havalandıran isim oldu.Başkent temsilcisinde 24 Kasım 2016'daki yeni döneminde Osmanlıspor maçında yenilgi gören Ümit Özat, devamında çıktığı 10 karşılaşmada 6 beraberlik 4 galibiyet almıştı. 2. yenilgiyi de Alanyaspor gösterdi.Hikmet Karaman'ın yerine Alanyaspor'u devralkan Mesyt Bakkal ise ilk maçında 3 puanı hanesine yazdırmasını bildi ve 4 haftadır yenilen Alanyaspor rahat bir nefes aldıAlınan bu sonucun ardından Gençlerbirliği 26 puanda kalırken, Alanyaspor 24 puana yükseldi. Ligin bir sonraki haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Alanyaspor sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek