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Mesut Bakkal, Ümit Özat'ın 10 maçlık serisini bitirdi

Süper Lig'de 25. hafta mücadelesinde Ümit Özat'ın çalıştırdığı Gençlerbirliği ile Mesut Bakkal'ın ekibi Aytemiz Alanyaspor karşılaştı

Kaynak: Sporx.com
Mesut Bakkal, Ümit Özat'ın 10 maçlık serisini bitirdi
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04 Mart 2018 15:26
Gençlerbirliği - Alanyaspor maçı! Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta mücadelesinde Ümit Özat'ın çalıştırdığı Gençlerbirliği ile Mesut Bakkal'ın ekibi Aytemiz Alanyaspor kozlarını paylaştı.

Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmada Alanyaspor 1-0'lık skorla kazandı. Mücadelenin ilk devresinde gol sesi çıkmazken, 66'da M'Billa Etame, Emre Akbaba'nın asistinde fileleri havalandıran isim oldu.

ÜMİT ÖZAT 10 HAFTA SONRA...

Başkent temsilcisinde 24 Kasım 2016'daki yeni döneminde Osmanlıspor maçında yenilgi gören Ümit Özat, devamında çıktığı 10 karşılaşmada 6 beraberlik 4 galibiyet almıştı. 2. yenilgiyi de Alanyaspor gösterdi.

Hikmet Karaman'ın yerine Alanyaspor'u devralkan Mesyt Bakkal ise ilk maçında 3 puanı hanesine yazdırmasını bildi ve 4 haftadır yenilen Alanyaspor rahat bir nefes aldı

ALANYASPOR ATEŞ HATTINDAN ÇIKTI

Alınan bu sonucun ardından Gençlerbirliği 26 puanda kalırken, Alanyaspor 24 puana yükseldi. Ligin bir sonraki haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Alanyaspor sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek

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