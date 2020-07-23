Messi vs Ronaldo: Yeniden gerçekleşir mi?

Barcelona'da geleceği konusunda tartışmalar süren Lionel Messi için Inter iddiaları tekrar gündeme gelmeye başladı.

Haber; Sporx.com dış haberler
Messi vs Ronaldo: Yeniden gerçekleşir mi?
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23 Temmuz 2020 23:57
Barcelona'da sürekli "ayrılık yok" açıklamaları gelse de, Lionel Messi'nin geleceği hakkında dedikodular alevlenmeye devam ediyor. Son iddia İtalya'dan geldi, Inter'in girşimlerde bulunduğu haberinin bir de arka planı var.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Lionel Messi'nin babası Jorge Messi, Milano'da ev satın aldı ve Ağustos ayında İtalya'ya taşınacak. Bunun üzerine Messi'nin Inter'e transfer olabileceği haberleri de ortaya çıkmaya başladı.

ARACILAR GÖRÜŞMELER YAPIYOR

Inter yetkililerinin, 'Şu anda görüşme yok' dediği ancak arka planda bazı aracıların görüşmeler yürüttüğü kaydedildi. Serie A yönetiminin de bu transfere destek verdiği ve Messi ile Ronaldo'nun rekabetinin İtalya'ya taşınmasının ligin geleceği açısından çok değerli olacağı yönünde yorumlar yaptığı da kaydedildi.

Barcelona'dan yıllık 50 milyon euroya yakın bir maaş alan Messi'nin sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitiyor.

 



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