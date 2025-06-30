Merve Güney'den IRONMAN France'ta tarihi zafer!

Fransa'nın Nice kentinde 29 Haziran 2025 Pazar günü düzenlenen 20. IRONMAN France yarışında Türk sporcu Merve Güney, yarışın kadınlar genel klasmanını birinci sırada tamamlayarak tarihi bir zafer kazandı.Dünyanın en zor ve en prestijli dayanıklılık yarışlarından biri olarak kabul edilen bu yarışta ilk defa bir Türk sporcu 3.8 km yüzme, 180 km bisiklet ve 42.2km ilk koşu parkurunu başarıyla tamamlayarak kadınlarda genel klasman birincisi oldu.Bu sene yaklaşık 2 bin sporcunun katılım gösterdiği yarışta, Avrupalı rakiplerini geride bırakarak finish hattını kadınlarda genel klasman birincisi olarak tamamlayan Güney, kendi kariyerinin en büyük başarısını elde etmekle beraber IRONMAN France yarışını kazanan ilk Türk kadın atlet olma unvanını da elde etti. Türk sporcu, teknik parkurda gösterdiği dayanıklık, 40 dereceyi bulan zorlu hava koşullarına rağmen seyirciler ve uzmanlar tarafından büyük alkış aldı.Merve Güney, 10 saat 46 dakika 10 saniyelik süresiyle genel klasmanın zirvesine çıkarken Fransız Laure Kuntz Waeldin (10:50:13) ikinci ve Linda Guinoiseau ise (11:00:33) üçüncü sırada yer aldı.Türk sporcu Merve Güney bu sene Ekim'de Hawaii Kona'da yapılacak Ironman Dünya Şampiyona'sına 2. Kez katılarak ülkemizi temsil etmeyi planlıyor.