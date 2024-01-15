Mertens: "Sadece kendimize odaklanmalıyız"

Galatasaray'da Dries Mertens, Kayserispor karşılaşması sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Mertens: 'Sadece kendimize odaklanmalıyız'
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15 Ocak 2024 22:22
Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, Kayserispor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

Dries Mertens, "Kolay bir maç olmadı, en iyi oyunumuz değildi. Kendimize odaklanmalıyız, dış etmenlere, hakeme değil." dedi.

Deneyimli isim ayrıca, "Galatasaray taraftarının sevgisi bana iyi geliyor, onları çok seviyorum. Ben buraya kupa kazanmaya geldim." sözlerini sarf etti.

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