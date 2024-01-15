Mertens: 'Sadece kendimize odaklanmalıyız'

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, Kayserispor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.
Dries Mertens, "Kolay bir maç olmadı, en iyi oyunumuz değildi. Kendimize odaklanmalıyız, dış etmenlere, hakeme değil." dedi.
Deneyimli isim ayrıca, "Galatasaray taraftarının sevgisi bana iyi geliyor, onları çok seviyorum. Ben buraya kupa kazanmaya geldim." sözlerini sarf etti.
Dries Mertens, "Kolay bir maç olmadı, en iyi oyunumuz değildi. Kendimize odaklanmalıyız, dış etmenlere, hakeme değil." dedi.
Deneyimli isim ayrıca, "Galatasaray taraftarının sevgisi bana iyi geliyor, onları çok seviyorum. Ben buraya kupa kazanmaya geldim." sözlerini sarf etti.