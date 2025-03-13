Mertens, kritik haftalarda olmak istiyor!

Son haftalarda süre bulmakta zorlanan Dries Mertens, kritik viraja girilirken şampiyonluk için yeniden süre almak istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Mertens, kritik haftalarda olmak istiyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Mart 2025 10:52
Son güncelleme 13 Mart 2025 11:11
Son haftalarda süre alamadığı için medyada sıkça Okan Buruk ile tartıştı diye gündeme gelen Dries Mertens, sezonun bu kritik virajında Okan Buruk'tan forma şansı bekliyor.

FORMASINI KAYBETMİŞTİ

Fenerbahçe maçıyla ilk 11'den kesilen Mertens, derbide 12 dakikada, Kasımpaşa maçında da 1 dakika süre alabildi. Alanyaspor deplasmanında ise yedek kalmıştı.

KRİTİK HAFTALARDA OYNAMAK İSTİYOR

Formasını kaybeden Mertens, takımının şampiyonluğa ulaşmasına katkı sağlamak için şampiyonluk yarışının en kritik haftalarında oynamak istiyor. 

OKAN BURUK'TAN MERTENS AÇIKLAMASI
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, futbolcusu Dries Mertens ile tartışma yaşadığı iddiaları üzerine açıklama yapmıştı. HT Spor'a konuşan Buruk, "Dries Mertens ile tartışma yaşadığımız yönündeki iddialar gerçeği yansıtmıyor. Takımda aramın en iyi olduğu oyunculardan biri Mertens ve ona çok güveniyorum" ifadelerini kullanmıştı.

BU SEZON NE YAPTI?

Bu sezon 41 maçta 5 gol-18 asist yapan 37 yaşındaki Mertens, Galatasaray'ın en skorer isimlerden biri oldu. 

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery