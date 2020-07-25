Mert Hakan Yandaş'tan Fenerbahçe cevabı

Sivasspor'da sezona damga vuran isimlerden Mert Hakan Yandaş konuştu.

Haber; Sporx.com
Mert Hakan Yandaş'tan Fenerbahçe cevabı
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25 Temmuz 2020 23:48
Sivasspor'da sezonun yükselen isimlerinden Mert Hakan Yandaş, sezonun son maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Sezonu değerlendiren Mert Hakan, "Bu sene hayal gibiydi. Gönül isterdi ki galibiyetle veda edelim ama olmadı. Sivas şehrine yakışır mücadeleyi verdik. Bazen iyi, bazen kötü gitti. Sivas şehri, Sivas taraftarı Türkiye'nin de beğenisini kazandı. Sivasspor'u çıkarabildiğimiz kadar yukarı çıkarmak istiyorduk." dedi.

FENERBAHÇE SORUSUNA CEVAP

Fenerbahçe'ye gidip gitmeyeceği sorulan oyuncu, "Transfer sezonu zannediyorsam 4 ya da 5'i açılıyor, o gün gerekli açıklamalar yapılır. Şu anda benim bir şey demem doğru olmaz ama Sivas'a veda etmek isterim. Mert Hakan olarak Sivas'a ait oldum, Sivas şehri bana hayatımı kazandırdı. Şu anda yaşadığım her şeyi Sivasspor'a borçluyum. Hatalarımız, kusurlarımız olsu, haklarını helal etsinler ama Sivasspor'a saygısızlık yapmayı aklımın ucundan geçirmedim. Bundan sonra onların taraftarıyım, seneye bu seneden daha başarılı olmak istiyoruz." cevabını verdi.



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