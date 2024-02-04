Mert Günok: "Semih Beşiktaş'ın gözbebeği"

Beşiktaş'ta Mert Günok, Trabzonspor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Mert Günok: 'Semih Beşiktaş'ın gözbebeği'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Şubat 2024 21:30
Beşiktaş'ta Mert Günok, Trabzonspor galibiyeti sonrası açıklamalar yaptı.

Mert Günok yaptığı açıklamada, "Önemli bir galibiyet. Bugün bir şekilde kazanmalıydık. Çok iyi mücadele ettik, defans yaptık. Rakip kaleye gitmekte zorlansak da gol bulduk." dedi.

Mart Günok ayrıca, "Semih kardeşimi övmem gerekiyor. İkisi de bireysel sayılacak gol attı. Kendisi Beşiktaş'ın gözbebeği. Ülkenin de gözbebeği olacak. Çıkışından ötürü mutluyuz, gururluyuz. Takım da iyi oynadı. Semih'in bireysel becerisiyle attığı 2 gol güzeldi. Onunla bireysel olarak ilgileniyorum. Çok seviyorum. Böyle çalıştığı sürece önü çok daha açık." ifadelerini kullandı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery