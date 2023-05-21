Mert Günok: "Kariyerimin sonuna kadar çalışacağım!"

Beşiktaş'ın kalecisi Mert Günok, Adana Demirspor'u mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mert Günok: 'Kariyerimin sonuna kadar çalışacağım!'
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21 Mayıs 2023 21:53
Son güncelleme 21 Mayıs 2023 21:54
Beşiktaşlı kalecisi Mert Günok, Adana Demirspor'u mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Mert Günok yaptığı açıklamada, "Biraz başım ağrıyor. Bugün aslında bizim için sezonun son maçı gibi görülebilirdi. Adana Demirspor altımızda 4. sırada bizi kovalıyordu. Biz uzun süredir evinde yenilmeyen bir takıma 4 gol attık ve gelecek sezon Avrupa'da olmayı garantiledik. Bu iyi değil ama sezonun ilk yarısını iyi geçirmedik. Sezonun ikinci yarısı güzel geçti ve şampiyonlukla taçlanmalıydı ama bu biraz da rakiplerimize bağlıydı, bu olmadı. Bu sezon için fazla söylenecek bir şey yok." dedi.

Formayı alıp bırakmamasıyla ilgili ise, "Çalışmaya devam. Futbol hayatımın son anına kadar çalışmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

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