Mert Günok: 'Diyecek bir şey yok!'

Geçen hafta 10 kişi kalan Gaziantep FK'ya Dolmabahçe'de kaybeden Beşiktaş, bu kez 9 kişi kalan Konyaspor'a 1-0 yenildi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Mücadelenin ardından Siyah-Beyazlılar'ın kalecisi Mert Günok, açıklamalar yaptı.
"DİYECEK BİR ŞEY YOK'!"
Mücadeleyi değerlendiren Günok, "Çok fazla açıklanacak bir şey yok! Bu takım, paniğe girecek genç bir takım değil! 9 kişi kalan takıma gol atamadan buradan ayrılıyoruz, diyecek bir şey yok!" dedi.
Mücadelenin ardından Siyah-Beyazlılar'ın kalecisi Mert Günok, açıklamalar yaptı.
"DİYECEK BİR ŞEY YOK'!"
Mücadeleyi değerlendiren Günok, "Çok fazla açıklanacak bir şey yok! Bu takım, paniğe girecek genç bir takım değil! 9 kişi kalan takıma gol atamadan buradan ayrılıyoruz, diyecek bir şey yok!" dedi.