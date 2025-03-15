Mert Günok: "Diyecek bir şey yok!"

Beşiktaş'ın kalecisi Mert Günok, 1-0'lık Konyaspor mağlubiyetinin ardından açıklamalar yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Mert Günok: 'Diyecek bir şey yok!'
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15 Mart 2025 23:26
Geçen hafta 10 kişi kalan Gaziantep FK'ya Dolmabahçe'de kaybeden Beşiktaş, bu kez 9 kişi kalan Konyaspor'a 1-0 yenildi. 

Mücadelenin ardından Siyah-Beyazlılar'ın kalecisi Mert Günok, açıklamalar yaptı. 

"DİYECEK BİR ŞEY YOK'!"

Mücadeleyi değerlendiren Günok, "Çok fazla açıklanacak bir şey yok! Bu takım, paniğe girecek genç bir takım değil! 9 kişi kalan takıma gol atamadan buradan ayrılıyoruz, diyecek bir şey yok!" dedi.
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