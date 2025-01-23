Merkezefendi potada Egehan'ı aldı

Merkezefendi Belediyesi Basket, dış transferde Bahçeşehir Koleji'nden forvet Egehan Arna'yı kadrosuna dahil etti.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Merkezefendi potada Egehan'ı aldı
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23 Ocak 2025 15:06
Basketbol Süper Ligi'nde son sırada yer alan Merkezefendi Belediyesi Basket, dış transferde Bahçeşehir Koleji'nden forvet Egehan Arna'yı kadrosuna dahil etti.

Denizli temsilcisinden yapılan açıklamada, "Bahçeşehir Koleji'nden Egehan Arna, sezonun geri kalanında Merkezefendi Belediyesi forması giyecek. Türk profesyonel basketbolcu Egehan Arna, forvet pozisyonunda görev yapıyor. Kariyerinde Fenerbahçe, Beşiktaş, Anadolu Efes ve Bahçeşehir Koleji gibi önemli takımlarda forma giydi" ifadelerine yer verildi.
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