Merkezefendi Basket antrenmanı taraftara açacak

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Merkezefendi Belediyesi Basket, antrenmanını taraftarına açacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Merkezefendi Basket antrenmanı taraftara açacak
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27 Ağustos 2024 14:21
Basketbol Süper Ligi'ndeki dördüncü sezonuna iddialı transferlerle hazırlanan Denizli temsilcisi Merkezefendi Belediyesi Basket, antrenmanını taraftarına açacak.

Denizli ekibi Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda yarın saat 18.00'de yapılacak antrenmana tüm taraftarları davet etti.

Basketbolseverler Merkezefendi'nin yeni transferlerini ilk kez yakından takip etme imkanı bulacak.
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