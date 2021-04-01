Merih Demiral'ın ardından Bonucci de Kovid-19'a yakalandı

Juventus, Merih Demiral'ın ardından bir başka defans oyuncusu Leonardo Bonucci'nin de koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Merih Demiral'ın ardından Bonucci de Kovid-19'a yakalandı
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01 Nisan 2021 19:05
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, defans oyuncusu Leonardo Bonucci'nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını bildirdi.

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, Bonucci'ye İtalya Milli Takım kampından dönüşünde yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve oyuncunun kendisini evinde izolasyona aldığı belirtildi.

Juventus, sabah saatlerinde de milli futbolcu Merih Demiral'ın milli takım kampında Kovid-19 testinin pozitif çıkması sebebiyle Torino'ya dönüşte J Hotel'de tecrit altına alındığını duyurmuştu.

Diğer yandan, Napoli kulübü de Bonucci ile milli takımda birlikte yer alan oyuncuları Lorenzo Insigne, Alex Meret ve Giovanni Di Lorenzo'nun test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.



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