Merih Demiral: 'Adım adım gidiyoruz'

A Milli Takım'ın savunma oyuncularından Merih Demiral, İzlanda karşısındaki tarihi galibiyetin ardından bir paylaşım yaptı.



Merih, paylaşımında, "Çok mutluyuz, çok gururluyuz! Son dakikaya kadar canını dişine takarcasına mücadele eden tüm takım arkadaşlarıma tebrikler. Adım adım geliyoruz" ifadelerini kullandı.



Paylaşımında Türk bayrağı ve kalp emojileri kullanan Merih Demiral'ın bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.



