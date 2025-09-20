20 Eylül
Gençlerbirliği-Eyüpspor
17:00
20 Eylül
M. United-Chelsea
19:30
20 Eylül
FC Groningen-Telstar
19:45
20 Eylül
FC Volendam-Excelsior
17:30
20 Eylül
Lens-Lille
22:05
20 Eylül
Brest-Nice
20:00
20 Eylül
Nantes-Rennes
18:00
20 Eylül
Udinese-AC Milan
21:45
20 Eylül
Verona-Juventus
19:00
20 Eylül
Bologna-Genoa
16:00
20 Eylül
Valencia-Athletic Bilbao
22:00
20 Eylül
Villarreal-Osasuna
19:30
20 Eylül
Alaves-Sevilla
19:30
20 Eylül
Real Madrid-Espanyol
17:15
20 Eylül
Girona-Levante
0-012'
20 Eylül
Fulham-Brentford
22:00
20 Eylül
Wolves-Leeds United
17:00
20 Eylül
Antalyaspor-Kayserispor
20:00
20 Eylül
West Ham United-C.Palace
17:00
20 Eylül
Burnley-N. Forest
17:00
20 Eylül
Brighton-Tottenham
17:00
20 Eylül
Liverpool-Everton
2-041'
20 Eylül
RB Leipzig-FC Köln
19:30
20 Eylül
Werder Bremen-Freiburg
16:30
20 Eylül
Hoffenheim-Bayern Munih
16:30
20 Eylül
Hamburger SV-FC Heidenheim
16:30
20 Eylül
Augsburg-Mainz 05
16:30
20 Eylül
Manisa FK-Esenler Erokspor
19:00
20 Eylül
A.Demirspor-Erzurumspor
19:00
20 Eylül
Vanspor FK-Sivasspor
16:00
20 Eylül
Keçiörengücü-Bodrum FK
16:00
20 Eylül
Trabzonspor-Gaziantep FK
20:00
20 Eylül
NAC Breda-Heracles
22:00

Menemen FK'nın rakibi Kırklarelispor

Menemen FK, ligde Kırklarelispor deplasmanına konuk olacak.

calendar 20 Eylül 2025 14:30
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Menemen FK'nın rakibi Kırklarelispor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste Adanaspor (D) ve Isparta 32 Spor galibiyetleriyle zirve yarışına ortak olan Menemen Futbol Kulübü, 5'inci hafta maçında pazar günü Kırklarelispor'la deplasmanda kozlarını paylaşacak.

Kırklareli Atatürk Stadı'nda Sercan Karaca'nın yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 16.00'da çalacak.

Hafta içinde de Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Tur karşılaşmasında evinde Eskişehir Anadolu Üniversitesi'ni 2-1'le geçen Menemen FK'da Teknik Direktör Bilal Kısa, Kırklareli deplasmanından da galibiyetle döneceklerine inandığını dile getirdi.


Menemen FK bu maç öncesi 4 haftada 3 galibiyetle topladığı 9 puanla 4'üncü sırada yer alırken, Kırklarelispor ise 4 puanla 14'üncü basamakta bulunuyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
4 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.