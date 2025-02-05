Mendy: 'Saha şartları iyi değildi'

Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda İskenderunspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından Batista Mendy açıklamalarda bulundu.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Mücadeleyi değerlendiren Batista Mendy "İyi bir oyun ortaya koyarak başladık ama saha şartları da iyi değildi. Ona rağmen elimizden geleni yapmaya çalıştık." dedi.
Batista Mendy ayrıca "Bu maç berabere kaldık ama bir sonraki maçtan itibaren zaferleri kutlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Mücadeleyi değerlendiren Batista Mendy "İyi bir oyun ortaya koyarak başladık ama saha şartları da iyi değildi. Ona rağmen elimizden geleni yapmaya çalıştık." dedi.
Batista Mendy ayrıca "Bu maç berabere kaldık ama bir sonraki maçtan itibaren zaferleri kutlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.