Mendy: "Saha şartları iyi değildi"

Trabzonspor forması giyen Batista Mendy, İskenderunspor maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; DHA
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Mendy: 'Saha şartları iyi değildi'
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05 Şubat 2025 15:15
Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda İskenderunspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından Batista Mendy açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Batista Mendy "İyi bir oyun ortaya koyarak başladık ama saha şartları da iyi değildi. Ona rağmen elimizden geleni yapmaya çalıştık." dedi.

Batista Mendy ayrıca "Bu maç berabere kaldık ama bir sonraki maçtan itibaren zaferleri kutlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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