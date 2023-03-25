Menajerlerden Trabzonspor'a dava!

Trabzonspor Kulübü'nün yaşadığı ekonomik sorunlar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.



Özellikle oyuncu menajerleriyle ödeme konusunda sorunlar yaşayan bordo mavili takıma oyuncu getiren menajerler alacaklarını tahsil etmek için dava açma yoluna gitti.



Toplamda 10 menajer Trabzonspor'dan alacaklarını almak için dava açtı.



İŞTE O İSİMLER



Andreas Cornelius'un menajeri 1 milyon 406 bin TL



Bartra'nın menajerlik şirketi 15 milyon TL



Necdet Ergezen 7,5 milyon TL,



Trezeguet 6 milyon TL,



Base Soccer Agency menajerlik şirketi 3 milyon TL,



David Thomas 8 milyon TL,



Yusuf Edoğan'ın menajerlik şirketi Futbol Ertenasyon 925 bin TL,



Dorukhan Toköz'den aynı şirket 737 bin TL,



Koita'nın menajerlik şirketi Moussa Koita 3 milyon 300 bin TL,



Batuhan Kör 381 bin TL dava açtı. (61Saat)





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