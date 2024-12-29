Melikgazi Kayseri Basketbol, BOTAŞ'ı mağlup etti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, BOTAŞ'ı 67-64 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Melikgazi Kayseri Basketbol, BOTAŞ'ı mağlup etti
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29 Aralık 2024 18:37
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, BOTAŞ'ı 67-64'lük skorla mağlup etti.  
Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

Hakemler: Zafer Yılmaz, Sertan Kırklar, Samet Biner

Melikgazi Kayseri Basketbol: Kübra Erat 5, Dangerfield 10, Doğa Adıcan 5, Gonca Karataş 2, Meltem Avcı, Powers 20, Diallo 8, Fall 17

BOTAŞ: Cuic 3, Rana Uçar, Işık Su Güven, Büşra Akbaş 12, Gülşah Duman Bıçakçı 5, Melike Yalçınkaya, Dantas 18, Cave 18, Allen 8

1. Periyot: 17-19

Devre: 26-37

3. Periyot: 46-53

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