Meler - Belözoğlu: Soyunma odası görüntüleri!

Trendyol Süper Lig'in 15'inci haftasında MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor'u sahasında konuk etti. Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Faruk Koca, mücadelenin hakemi Halil Umut Meler'e saldırarak yumruk attı.



Hakem Halil Umut Meler, "Emre Belözoğlu planladı, provoke etti. Bana o eylemi yapan kişi, yumruk atan kişi benden ve ailemden yazılı olarak özür dilemesine rağmen Emre Belözoğlu özür dilemedi" şeklinde açıklama yaptı.



MKE Ankaragücü Kulübü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Maçın ardından, olaylardan çok üzgün olduğumu Halil Umut Meler'e belirttim ve birçok kez özür diledim. Bu maç da dahil olmak üzere Halil Umut Meler'i hiçbir zaman provoke etmedim" diye yanıt verdi.

MKE Ankaragücü Kulübü ise olayın ardından o gece koridorlarda yaşananların görüntülerini medyaya servis etti.



İŞTE MELER - BELÖZOĞLU GÖRÜNTÜLERİ



