Mehmet Topal ile Gheorghe Hagi puanları paylaştı

Romanya Ligi'nde Petrolul Ploiești ile Farul arasındaki kritik maç 1-1 berabere sonuçlandı. Farul'un 61. dakikada Kayserispor'un eski oyuncusu Alibec'in golüyle öne geçtiği karşılaşmada, Ploiești 83. dakikada eşitliği sağladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Mehmet Topal ile Gheorghe Hagi puanları paylaştı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Eylül 2024 00:45
Son güncelleme 15 Eylül 2024 00:46
Romanya Ligi'nde haftanın kritik maçı berabere bitti. Mehmet Topal'ın çalıştırdığı Petrolul Ploiești ile Gheorghe Hagi'nin takımı Farul 1-1 berabere kaldı.

Romanya Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu'nun da izlediği karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Mücadelede üstün oynayan taraf Ploiești olsa da konuk ekip, 61'inci dakikada bir dönem Kayserispor forması da giyen Alibec'in golüyle öne geçti. Ataklarını sıklaştıran ev sahibi Plioiesti, 83'üncü dakikada golü buldu. 1-1 biten mücadelenin ardından 14 puana ulaşan Ploiești 5'inci sıraya yükseldi. Hagi'nin takımı Farul ise 9 puanla 11'inci sırada yer aldı.

MEHMET TOPAL İLE LUCESCU GÖRÜŞTÜ

Mehmet Topal'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Plioiesti, Romanya Ligi'nde en uzun süredir yenilmeyen takım oldu. Üst üste 7 maçını kaybetmeyen Ploiesti'yi Romanya Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu da yakın takibe aldı. Karşılaşma öncesinde Mehmet Topal ile görüşen deneyimli teknik adam başarılar dilerken, milli takıma futbolcu seçimi konusunda bazı isimler için Mehmet Topal'dan bilgi aldı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery