Mehmet Cibara: 'Egonu gündemimizde yok'

İtalya Ligi ekibi Vero Volley Milano'da forma giyen Paola Egonu için Galatasaray'dan açıklama geldi.



Sarı-kırmızılı kulübün voleyboldan sorumlu yöneticisi olan Mehmet Cibara, HT Spor'dan Çağatay Çelik'in sorularını yanıtladı.



İtalyan yıldız ile herhangi bir görüşme olmadığını ifade eden Cibara şunları söyledi:



"Biz her iki takımımızı da yeni kurduk, henüz altı hafta oldu. Hem kadın takımımız hem erkek takımımızdan çok memnunuz. Şu an için herhangi bir takviye planlamamız bulunmuyor"



Egonu'nun şu anda gündemde olmadığını ifade eden Cibara ocak ayı için ise kapıları tamamen kapatmadı:



"Kadın takımımız şimdiye kadar çok iyi sonuçlar aldı, tüm oyuncularımızdan memnunuz. Bütçemiz ve hedeflerimiz var. Ocak ayı için hocalarımızdan takviye talebi olursa değerlendiririz. Gitmek isteyen oyuncular olursa yerlerine takviye düşünebiliriz. Ancak şu an için gündemimizde Egonu yok"