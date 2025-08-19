Mehmet Altıparmak: 'Hedefe giden yolda içeride puan kaybı olmamalı'

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Erzurumspor FK ile 2-2 berabere kalan Amed Sportif Faaliyetler'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak, taraftara 3 puan veremedikleri için üzgün olduklarını, sonraki haftalarda iyi bir seri yakalamak istediklerini belirtti.Mehmet Altıparmak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, 3 puanı kaçırdıkları için çok üzgün olduklarını söyledi.Taraftarın maçın başından sonuna kadar kendilerini desteklediğini belirten Altıparmak, 2 devreli maç oynadıklarını, maçın ilk yarısının istedikleri şekilde geliştiğini dile getirdi.İyi bir takıma karşı mücadele verdiklerini vurgulayan Altıparmak, şunları kaydetti: