18 Ağustos
Kasımpaşa-Trabzonspor
0-1
18 Ağustos
Amed Sportif-Erzurumspor
2-2
18 Ağustos
Leeds United-Everton
1-0
18 Ağustos
Elche-Real Betis
1-1
19 Ağustos
Tranmere Rovers-Burton Albion
21:45
18 Ağustos
Gil Vicente-FC Porto
0-2

Mehmet Altıparmak: "Hedefe giden yolda içeride puan kaybı olmamalı"

Erzurumspor FK ile 2-2 berabere kalan Amedspor'da Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, kaçan 3 puan için üzgün olduklarını belirterek, iç sahada kayıpların hedef yolunda tolere edilemeyeceğini vurguladı.

calendar 19 Ağustos 2025 01:32
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Mehmet Altıparmak: 'Hedefe giden yolda içeride puan kaybı olmamalı'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Erzurumspor FK ile 2-2 berabere kalan Amed Sportif Faaliyetler'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak, taraftara 3 puan veremedikleri için üzgün olduklarını, sonraki haftalarda iyi bir seri yakalamak istediklerini belirtti.

Mehmet Altıparmak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, 3 puanı kaçırdıkları için çok üzgün olduklarını söyledi.

Taraftarın maçın başından sonuna kadar kendilerini desteklediğini belirten Altıparmak, 2 devreli maç oynadıklarını, maçın ilk yarısının istedikleri şekilde geliştiğini dile getirdi.


İyi bir takıma karşı mücadele verdiklerini vurgulayan Altıparmak, şunları kaydetti:

"Maçın ilk bölümünde maçı bitirecek pozisyonları yakaladık ama bunları değerlendiremedik. İkinci yarı ne yazık ki ilk 15 dakikalık bölümde Erzurumspor topa daha çok sahip oldu. Bizim yapmak istediklerimizi onlar yapmaya başladı. Maçın 60. dakikasından sonra yavaş yavaş tempo yapmaya başladık. Fernando ile bulduğumuz gol ile 2-1 öne geçtiğimizde aslında bizim istediğimize tam gelmişti ama bir türlü pas trafiğini gerçekleştiremedik. 2-1'i yakaladıktan sonra rakip daha fazla üzerimize gelmeye başladı. Hatalarımızı izleyeceğiz çünkü bir hedefimiz var. Bu hedefe ulaşmak istiyorsak özellikle içerideki maçların hepsini kazanmamız lazım. Tek üzüntümüz taraftarımıza veremediğimiz 3 puan ama inşallah önümüzdeki hafta bu 3 puanı onlara verip iyi bir seri yakalamak istiyoruz."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.