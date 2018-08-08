Medipol Başakşehirli Mossoro'dan transfer açıklaması

BÜLENT KORKMAZ'DAN MOSSORO AÇIKLAMASI

Medipol Başakşehir takımının Brezilyalı futbolcusu Marcio Mossoro, hakkında çıkan transfer haberleriyle ilgili olarak açıklamada bulundu.Mossoro, turuncu-lacivertli kulübün resmi sitesinde yer alan açıklamasında, sezonu Medipol Başakşehir'de geçireceğini duyurdu.Bazı internet sitelerinde ve sosyal medyada kendisiyle ilgili çıkan haberler nedeniyle bir açıklama yapma gereği hissettiğini vurgulayan, Mossoro, şu ifadeleri kullandı:Antalyaspor teknik direktörü Bülent Korkmaz, Mossoro'nun açıklamalarının öncesinde transferin bitme aşamasında olduğunu dile getirerek,ifadelerini kullanmıştı.