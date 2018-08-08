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Medipol Başakşehirli Mossoro'dan transfer açıklaması

Brezilyalı futbolcu, sezonu turuncu-lacivertli takımda geçireceğini duyurdu.

Kaynak: AA
Medipol Başakşehirli Mossoro'dan transfer açıklaması
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08 Ağustos 2018 16:54
Medipol Başakşehir takımının Brezilyalı futbolcusu Marcio Mossoro, hakkında çıkan transfer haberleriyle ilgili olarak açıklamada bulundu.

Mossoro, turuncu-lacivertli kulübün resmi sitesinde yer alan açıklamasında, sezonu Medipol Başakşehir'de geçireceğini duyurdu.

Bazı internet sitelerinde ve sosyal medyada kendisiyle ilgili çıkan haberler nedeniyle bir açıklama yapma gereği hissettiğini vurgulayan, Mossoro, şu ifadeleri kullandı:

"2014 yılından bu yana içinde bulunduğum Medipol Başakşehir ailesinin bir ferdi olmaktan büyük mutluluk duyarken, kariyerime turuncu-lacivertli forma altında devam edeceğimi belirtmek isterim. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da takımıma katkıda bulunmak için var gücümle çalışarak, kazanılacak başarılarda pay sahibi olmak istiyorum."

BÜLENT KORKMAZ'DAN MOSSORO AÇIKLAMASI

Antalyaspor teknik direktörü Bülent Korkmaz, Mossoro'nun açıklamalarının öncesinde transferin bitme aşamasında olduğunu dile getirerek, "Başkanlar ve kulüpler nezdinde anlaşıldı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın kararını bekliyoruz. O olumlu karar verirse Mossoro burada olacak. Bunu da bekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı. 

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