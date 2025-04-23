MEB'den okullar için açıklama!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Silivri merkezli depremler sonrası İstanbul'da okulların 2 gün tatil edildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
MEB'den okullar için açıklama!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Nisan 2025 16:37
Son güncelleme 23 Nisan 2025 17:01

İstanbul'un Silivri ilçesinde meydana gelen 6,2 ve 5,9 büyüklüğündeki depremlerin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. 

Okulların 24 Nisan Perşembe günü tatil olup olmayacağı sorusuna açıklama geldi.

OKULLAR 2 GÜN TATİL EDİLDİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı: "İstanbul'da okullar 2 gün tatil edildi."

ÜNİVERSİTELER DE TATİL

Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin İstanbul'da üniversitelerin de iki gün tatil edildiğini açıkladı.

OKULLARIMIZDA HASAR YOK

Milli Eğitim Bakanı Tekin, "Okullarımızda herhangi bir hasar ya da olumsuzluk yok. İçişleri Bakanımız, AFAD ile yaptığı toplantıda içinde bulunduğumuz durumun psikolojik etkileri sebebiyle vatandaşlarımızın okullarımızı ve okul bahçelerini kullanabileceklerini, bu yüzden okullarımızı tatil etmemizin uygun olacağını söyleyince İçişleri Bakanlığımıza destek olmak amacıyla okullarımızın tatil edilmesine karar verdik." ifadelerini kullandı. [HaberTürk]

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery