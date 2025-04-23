İstanbul'un Silivri ilçesinde meydana gelen 6,2 ve 5,9 büyüklüğündeki depremlerin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor.
Okulların 24 Nisan Perşembe günü tatil olup olmayacağı sorusuna açıklama geldi.
OKULLAR 2 GÜN TATİL EDİLDİ
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı: "İstanbul'da okullar 2 gün tatil edildi."
ÜNİVERSİTELER DE TATİL
Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin İstanbul'da üniversitelerin de iki gün tatil edildiğini açıkladı.
OKULLARIMIZDA HASAR YOK
Milli Eğitim Bakanı Tekin, "Okullarımızda herhangi bir hasar ya da olumsuzluk yok. İçişleri Bakanımız, AFAD ile yaptığı toplantıda içinde bulunduğumuz durumun psikolojik etkileri sebebiyle vatandaşlarımızın okullarımızı ve okul bahçelerini kullanabileceklerini, bu yüzden okullarımızı tatil etmemizin uygun olacağını söyleyince İçişleri Bakanlığımıza destek olmak amacıyla okullarımızın tatil edilmesine karar verdik." ifadelerini kullandı. [HaberTürk]
MEB'den okullar için açıklama!
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Silivri merkezli depremler sonrası İstanbul'da okulların 2 gün tatil edildiğini açıkladı.
Son güncelleme 23 Nisan 2025 17:01
İstanbul'un Silivri ilçesinde meydana gelen 6,2 ve 5,9 büyüklüğündeki depremlerin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor.
- 17:40 Galatasaray, futbolda çifte kupayı kovalayacak
- 16:37 MEB'den okullar için açıklama!
- 16:27 Trabzonspor: "Ahmet'imiz unutulmayacak!"
- 16:16 Russell: "Jokic şimdiye dek beş MVP ödülü kazanmalıydı"
- 16:15 Aivazoglou, NBA ile iş birliği üzerine: "Avrupa'daki en iyi kulüp rekabetini sunacağız"
- 16:12 Haliburton 'NBA'in en abartılan oyuncusu' seçilmesi üzerine konuştu
- 16:10 Mitchell: "Boston'ın şampiyon olması 7-8 yılı almıştı..."
- 16:09 İstanbul'daki deprem, Fenerbahçeli Diego Carlos'un ailesini korkuttu
- 15:26 Manisa FK final gibi maça bileniyor
- 15:23 Arkas Spor'un rakibi Fenerbahçe!
- 14:38 SON DAKİKA: İstanbul'da 6,2 büyüklüğünde deprem!
- 14:25 Altınordu'nun kozu Hüseyin Bulut!
- 14:22 Karşıyaka: "Camiamız bize inansın ve güvensin"
- 14:15 Trabzonspor Kulübü Başkanı Doğan'dan vergi borcunu kapatma hedefi!
- 14:11 Biyonik kulakla duyan Aybüke yüzmede milli takımı hedefliyor
- 14:08 Milli karateci Ayza Akgün'ün hedefi Balkan şampiyonluğu
- 14:06 Haynes: "Oyuncular ödül oyları için lobi yapıyor"
- 14:06 Göztepe, Kupa'da 55 yıl sonra final için sahaya çıkacak
- 14:05 Dumars'tan Zion Williamson açıklaması: "Hiçbir oyuncuya zorunluluk yok"
- 14:04 Trae Young, Atlanta'da kalmak istiyor
- 14:03 Lakers, Luka Doncic'in profesyonelliğinden "etkilendi"
- 14:02 Hatayspor, Beşiktaş'a yenilirse Süper Lig'den düşecek!
- 13:58 Fenerbahçe'den kasiyerliğe: Ahmet Yiğit Gül'ün mücadelesi!
- 13:54 Fenerbahçe, Efeler Ligi'nde üçüncülük üçin parkede!
- 13:50 THY Euroleague play-off etabında ikinci maçlar oynanacak
- 13:44 Fenerbahçe Beko, seriyi sürdürmek istiyor!
- 13:41 Trabzonspor'da Göztepe maçı öncesi 7 eksik!
- 13:36 Anadolu Efes, Avrupa'da 872. randevuda
- 13:20 Ali Koç - Mourinho zirvesinde Samandıra'daki görüşmede konuşulanlar!
- 13:15 Fenerbahçe'de sistem krizi!
- 12:48 Beşiktaş'ın radarındaki Serginho, kariyer sezonunu yaşıyor!
- 12:32 Daniel Guiza'dan itiraf: "Fenerbahçe'ye gitmem hataydı"
- 12:09 Yunanistan tarihinde ilk kez bir Türk hakem görev yapacak
- 12:03 Fenerbahçe'de gözler Divan Kurulu'nda
- 11:48 Trabzonspor, 8 numara için Brownhill'den vazgeçmiyor!
- 11:43 Anderson Talisca, yönetimden tam not aldı!
- 11:19 Mertens, antrenörlüğü de reddetti: "Dünyayı gezeceğim"
- 11:01 Fenerbahçe'de yaz-boz ilk 11!
- 10:29 Semih Kılıçsoy'a Benfica takibi!
- 10:29 Konya'da Dursun Özbek'e ağır tepki!
- 10:28 NBA'de yılın 6. adamı Payton Pritchard oldu
- 10:25 NBA play-off'larında Doncic'in 31 sayı attığı maçı kazanan Lakers seriyi 1-1 yaptı
- 10:23 En-Nesyri stop etti, Fenerbahçe üç kulvarda havlu attı
- 10:08 Galatasaray ile Ziraat Bankkart, filede kupa için sahaya çıkıyor
- 10:05 Beşiktaş'ta büyük temizlik: 11 isim topun ağzında!
- 09:53 Fenerbahçe'de yerli oyuncular formaya yabancı kaldı!
- 09:44 Beşiktaş'ta Gedson için veda sinyali!
- 09:38 Fenerbahçe'de Osayi Samuel belirsizliği!
- 09:34 Beşiktaş'tan yerli bek harekatı!
- 09:24 Onuachu için son teklif: 7 milyon euro
- 09:14 Lucas Torreira'dan kariyer rekoru!
- 09:12 UEFA'dan Fenerbahçe'ye dev ödeme!
- 09:09 Carlos Cuesta 50 gün sonra geri döndü!
- 09:05 Beşiktaş'ta Portekizli imzası!
- 09:02 Mertens 78 gün sonra 3 asistle döndü
- 08:59 Mourinho'ya 'özel' ayrıcalık
- 08:54 Torreira'nın üzerinde Lemina dokunuşu var!
- 08:51 Beşiktaş'tan Cornelius sürprizi!
- 08:45 Maskeli Kral 30'u buldu
- 01:06 Banchi: "İyi olmak yetmiyor"
Barcelona'ya 3 puan Dani Olmo'dan!
Manchester City, 90+4'de güldü!
Şampiyon PSG'nin 10 maçlık galibiyet serisi sona erdi!
Tottenham'da kesin veda kararı: Ange Postecoglou
Manchester City'nin 75 milyon euro'luk kaleci hedefi
Avrupa'da transferin yeni gözdesi: Moise Kean!
Fiorentina'dan Müller hamlesi!
Ancelotti'den geleceğine dair net açıklama!
Spor dünyasında 2024'ün en iyilerine Laureus ödülleri verildi
Nottingham Forest, deplasmanda Tottenham'ı üzdü!
EN ÇOK OKUNANLAR
-
1
Mertens, antrenörlüğü de reddetti: "Dünyayı gezeceğim"
-
2
Konya'da Dursun Özbek'e ağır tepki!
-
3
Onuachu için son teklif: 7 milyon euro
-
4
Semih Kılıçsoy'a Benfica takibi!
-
5
Beşiktaş'ta Gedson için veda sinyali!
-
6
Galatasaray'ın istediği Xhaka için Leverkusen'den açıklama
-
7
Beşiktaş'tan yerli bek harekatı!
-
8
Mourinho'ya 'özel' ayrıcalık
-
9
UEFA'dan Fenerbahçe'ye dev ödeme!
-
10
Okan Buruk'tan Deniz Ertaş yanıtı!