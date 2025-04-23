İstanbul'un Silivri ilçesinde meydana gelen 6,2 ve 5,9 büyüklüğündeki depremlerin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor.



Okulların 24 Nisan Perşembe günü tatil olup olmayacağı sorusuna açıklama geldi.



OKULLAR 2 GÜN TATİL EDİLDİ



Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı: "İstanbul'da okullar 2 gün tatil edildi."



ÜNİVERSİTELER DE TATİL



Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin İstanbul'da üniversitelerin de iki gün tatil edildiğini açıkladı.



OKULLARIMIZDA HASAR YOK



Milli Eğitim Bakanı Tekin, "Okullarımızda herhangi bir hasar ya da olumsuzluk yok. İçişleri Bakanımız, AFAD ile yaptığı toplantıda içinde bulunduğumuz durumun psikolojik etkileri sebebiyle vatandaşlarımızın okullarımızı ve okul bahçelerini kullanabileceklerini, bu yüzden okullarımızı tatil etmemizin uygun olacağını söyleyince İçişleri Bakanlığımıza destek olmak amacıyla okullarımızın tatil edilmesine karar verdik." ifadelerini kullandı. [HaberTürk]



