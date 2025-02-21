NBA'in üç kez üst üste Smaç Yarışması şampiyonu olan Mac McClung, gelecek yılki yarışmada Ja Morant ve Giannis Antetokounmpo gibi yıldızların yer alması ihtimalinden dolayı heyecan duyduğunu söyledi.



McClung, TMZ Sports'a yaptığı açıklamada, Zach LaVine ve Aaron Gordon gibi smaç yetenekleriyle tanınan oyuncuların katılımının yarışmayı daha çekici hale getireceğini belirtti.



"Bu beni heyecanlandırıyor," diyen McClung, "Smaç Yarışması'nı gerçekten seviyorum ve bu yarışmanın bu isimleri hak ettiğini düşünüyorum. Çok özel bir hafta sonu ve onları orada görmek isterim." ifadelerini kullandı.



Ja Morant, McClung'un son şampiyonluğunun ardından "Mac beni smaç yarışmasına katılmaya ikna edebilir" şeklinde bir paylaşım yaptı ve LaVine ile Gordon'a yarışmaya katılmaları için meydan okudu. Antetokounmpo da bu fikre sıcak baktığını belirtti.



McClung, All-Star Haftası öncesinde 2025 Smaç Yarışması'nın kariyerindeki son yarışma olacağını açıklamıştı. Ancak TMZ'ye yaptığı açıklamada, gelecekte geri dönme ihtimalini tamamen göz ardı etmediğini söyledi.



