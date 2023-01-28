Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük oyuncusu Mbaye Diagne, örnek bir davranışta bulundu.
Ayda bir kere mutlaka genç futbolcu adaylarıyla bir araya gelerek onların ihtiyaçlarını dinleyen tecrübeli santrforun bu ayki hediyesi krampon oldu.
Mbaye Diagne'nin hediyesi, altyapı oyuncularını fazlasıyla mutlu etti.
Ayda bir kere mutlaka genç futbolcu adaylarıyla bir araya gelerek onların ihtiyaçlarını dinleyen tecrübeli santrforun bu ayki hediyesi krampon oldu.
Mbaye Diagne'nin hediyesi, altyapı oyuncularını fazlasıyla mutlu etti.
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