Mbaye Diagne'den alkışlanacak hareket

Fatih Karagümrük'ün Senegalli forveti Mbaye Diagne, kırmızı-siyahlı kulübün altyapı oyuncularına krampon hediye etti.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Mbaye Diagne'den alkışlanacak hareket
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28 Ocak 2023 14:09
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük oyuncusu Mbaye Diagne, örnek bir davranışta bulundu.

Ayda bir kere mutlaka genç futbolcu adaylarıyla bir araya gelerek onların ihtiyaçlarını dinleyen tecrübeli santrforun bu ayki hediyesi krampon oldu.

Mbaye Diagne'nin hediyesi, altyapı oyuncularını fazlasıyla mutlu etti.




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