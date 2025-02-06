Mauro Icardi, İstanbul'dan ayrıldı

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, tedavisinin devamı için İstanbul'a dönse de Türkiye macerası uzun sürmedi. Arjantinli futbolcu, ülkesine döndü.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Mauro Icardi, İstanbul'dan ayrıldı
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06 Şubat 2025 19:57
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile ilgili yeni bir gelişmeye yaşandı.

Icardi, yaşadığı sakatlığın ardından Arjantin'e dönmüş, eşi Wanda Nara ile yaşadığı çalkantılı boşanma süreci nedeniyle uzun süre İstanbul'dan uzak kalmıştı.

Arjantinli yıldız, Wanda Nara ile olan ilişkisinin sonlandırdıktan sonra yeni sevgilisi China Suarez ile geçtiğimiz günlerde İstanbul'a döndü. Ancak Icardi'nin Türkiye serüveni uzun sürmedi.

Arjantinli oyuncu, Wanda Nara ile yaşadığı sorunlu boşanma davası ve çocuklarının vekaleti için yaşanan hukuki süreç için yeniden Arjantin'e dönmek zorunda kaldı. Icardi, sevgilisi China Suarez'le beraber uçaktan fotoğraf paylaştı.





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