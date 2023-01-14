Mauro Icardi için transfer mesajı!

Galatasaraylı taraftarlar, Mauro Icardi'ye sarı-kırmızılı takımda kalması için mesaj gönderdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; DHA
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Mauro Icardi için transfer mesajı!
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14 Ocak 2023 01:21
Galatasaray'ın Paris Saint Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi için sarı-kırmızılılar harekete geçti.

Taraftarlar, sarı-kırmızılı takımda kalmasını istedikleri 29 yaşındaki Arjantinli yıldıza Hatayspor maçında büyük ilgi gösterdi.

Galatasaraylı taraftarlar, Mauro Icardi için özel bir pankart hazırlayarak "Bizimle kal" mesajı gönderdi.

Öte yandan sarı-kırmızılı yönetim, bu sezon Süper Lig'de 8 maçta 5 gol ve 4 asistlik performans gösteren Mauro Icardi'nin bonservisini alabilmek için şimdiden planlarını yapmaya başladı.





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