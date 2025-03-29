Mauro Icardi'den derbi için paylaşım!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, sosyal medya hesabından Beşiktaş derbisi için bir paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Mauro Icardi'den derbi için paylaşım!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Mart 2025 17:51
Galatasaray'da Mauro Icardi, Beşiktaş derbisi için bir paylaşımda bulundu.

Arjantinli yıldız, daha önce Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettikleri maçtan bir fotoğraf paylaştı. Icardi, bu paylaşımına, "Derbi akşamı. Haydi Galatasaray." sözlerini yazdı.

Paylaşımına aslan ve sarı-kırmızılı kalp emojileri ekleyen Icardi'nin bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.



EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery