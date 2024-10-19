Mauro Icardi, Antalya'da ilki başardı!

Antalyaspor ağlarına kafa golü atan Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, yeni bir başarıya imza attı.

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Mauro Icardi, Antalya'da ilki başardı!
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19 Ekim 2024 19:39
Antalyaspor ağlarına kafa golü atan Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, dikkat çeken bir istatistiğe imza attı.

Sarı kırmızılı takımın Arjantinli yıldızı, 2022/23'ten bu yana 12 kez rakip filelere kafa golü attı.

Bu golle birlikte Icardi, Süper Lig'deki ilk maçına çıktığı 2022/23'ten bu yana en fazla kafa golü atan oyuncu oldu.

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