Mauro Icardi, Antalya'da ilki başardı!

Antalyaspor ağlarına kafa golü atan Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, dikkat çeken bir istatistiğe imza attı.
Sarı kırmızılı takımın Arjantinli yıldızı, 2022/23'ten bu yana 12 kez rakip filelere kafa golü attı.
Bu golle birlikte Icardi, Süper Lig'deki ilk maçına çıktığı 2022/23'ten bu yana en fazla kafa golü atan oyuncu oldu.
Sarı kırmızılı takımın Arjantinli yıldızı, 2022/23'ten bu yana 12 kez rakip filelere kafa golü attı.
Bu golle birlikte Icardi, Süper Lig'deki ilk maçına çıktığı 2022/23'ten bu yana en fazla kafa golü atan oyuncu oldu.