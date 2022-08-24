Geçtiğimiz sezonu Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da geçiren 25 yaşındaki Arjantinli kanat oyuncusu Matias Vargas'ın yeni adresi belli oldu.



Bonservisi La Liga ekiplerinden Espanyol'da bulunan Vargas, Çin Ligi ekiplerinden Shanghai Port'a transfer oldu. İspanyol ekibi yaptığı açıklamada Vargas'a kariyerinde başarılar diledi. Bu trasnfer için Espanyol'un 4 milyon euro bonservis bedeli elde edeceği belirtildi.



Matias Vargas, geçtiğimiz sezon Adana Demirspor formasıyla çıktığı 38 maçta 5 gol 13 asistlik katkı sağladı.





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