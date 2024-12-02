Marsilya, Monaco karşısında 89'da güldü!

Fransa Ligue 1 13. hafta maçında Marsilya ile Monaco karşılaştı. Velodrome'de oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.



Marsilya'ya galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Luis Henrique, 89. dakikada ise penaltıdan Mason Greenwood kaydetti. Monaco'nun tek golü 41. dakikada Aleksandr Golovin kaydetti.



De Zerbi'nin takımı bu sonuçla üst üste 2. galibiyetini aldı. Monaco ise 2 maç sonra mağlup oldu.



Marsilya bu sonucun ardından puanını 26'ya çıkardı ve Monaco ile puanını eşitledi.



Ligin bir sonraki haftasında Marsilya, Saint-Etienne ile karşılaşacak. Monaco ise Toulouse ile karşılaşacak.



