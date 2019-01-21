Marlon Üçüncü'den Beşiktaş itirafı

Beşiktaş'ın 2017'de Rennes altyapısından kadrosuna kattığı Marlon Üçüncü, Fransız basınına verdiği röportajında dikkat çeken ifadeler kullandı.
Beşiktaş'a gelişini, hedeflerini ve hayallerini anlatan Üçüncü, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş'tan gelen ilk teklifi değerlendiren genç oyuncu ''Beşiktaş'tan teklif gelince açıkçası biraz şaşırdım, antrenmandan deneneceğim için de biraz gerildim. Benim için zorlayıcı bir transferdi ama denemek istedim. Benm için inanılmaz bir fırsattı bu. Beşiktaş'a gelince UEFA Gençlik Ligi'nde oynamaya başladım. Benim için büyük bir Avrupa maçıydı. Bu rekabet seviyesinde oynayarak birçok şey öğrendim'' ifadelerini kullandı.
İstanbul'daki hayatını anlatan Üçüncü ''İstanbul'da küçük bir ailem var. Kuzenim, teyzem ve dayım burada. Açıkçası İstanbul çok güzel bir şehir, gerçekten çok güzel ama uzun vadede yorucu olabiliyor. Özellikle trafik çok ama çok yorucu'' şeklinde konuştu.
''BEŞİKTAŞ YENİ SÖZLEŞME TEKLİF EDECEK Mİ?..''
Sözleşmesinin devam ettiğini dile getiren genç oyuncu ''Sözleşmem hala devam ediyor. Bittiğinde Beşiktaş'ın yeni bir teklif yapıp yapmayacağını gördükten sonra karar vereceğim. Bu biraz kulübüme bağlı'' dedi.
Slovakya kampındaki tecrübelerinin sorulması üzerine genç oyuncu ''Evde tatil yapıyordum. Kulüpten beni aradılar ve en kısa sürede profesyonel takımın kampına katılmamı istediler. Hemen hazırlandım, uçak biletimi aldım ve gittm'' ifadelerini kullandı.
Türkiye'deki taraflardan övgü dolu sözlerle bahseden 19 yaşındaki orta saha ''Türk taraftarlar takımlarına aşıklar. Her zaman takımları için yerlerini alıyorlar. Vodafone Park'ta bir maç yapma şansım oldum, inanılmazdı. Maçtan önce tribüne çağırıyorlar. Hatta havaalanında bile yanınızdalar. Türk taraftarları gerçekten en iyisi''şeklinde konuştu.
''BENİM HAYALİM BARCELONA'DA OYNAMAK''
Hayalini kurduğu kulübün sorulması üzerine Marlon Üçüncü ''Barcelona benim hayalim. Barcelona dünyanın en iyi takımı'' dedi.
2019 hedeflerini anlatan genç oyuncu ''2019'da profesyonel grupta yer almayı istiyorum, gerçek bir futbolcu olmak istiyorum. (Gülerek) Zaten şu anda da fena sayılmam'' şeklinde konuştu.
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Beşiktaş'a gelişini, hedeflerini ve hayallerini anlatan Üçüncü, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş'tan gelen ilk teklifi değerlendiren genç oyuncu ''Beşiktaş'tan teklif gelince açıkçası biraz şaşırdım, antrenmandan deneneceğim için de biraz gerildim. Benim için zorlayıcı bir transferdi ama denemek istedim. Benm için inanılmaz bir fırsattı bu. Beşiktaş'a gelince UEFA Gençlik Ligi'nde oynamaya başladım. Benim için büyük bir Avrupa maçıydı. Bu rekabet seviyesinde oynayarak birçok şey öğrendim'' ifadelerini kullandı.
İstanbul'daki hayatını anlatan Üçüncü ''İstanbul'da küçük bir ailem var. Kuzenim, teyzem ve dayım burada. Açıkçası İstanbul çok güzel bir şehir, gerçekten çok güzel ama uzun vadede yorucu olabiliyor. Özellikle trafik çok ama çok yorucu'' şeklinde konuştu.
''BEŞİKTAŞ YENİ SÖZLEŞME TEKLİF EDECEK Mİ?..''
Sözleşmesinin devam ettiğini dile getiren genç oyuncu ''Sözleşmem hala devam ediyor. Bittiğinde Beşiktaş'ın yeni bir teklif yapıp yapmayacağını gördükten sonra karar vereceğim. Bu biraz kulübüme bağlı'' dedi.
Slovakya kampındaki tecrübelerinin sorulması üzerine genç oyuncu ''Evde tatil yapıyordum. Kulüpten beni aradılar ve en kısa sürede profesyonel takımın kampına katılmamı istediler. Hemen hazırlandım, uçak biletimi aldım ve gittm'' ifadelerini kullandı.
Türkiye'deki taraflardan övgü dolu sözlerle bahseden 19 yaşındaki orta saha ''Türk taraftarlar takımlarına aşıklar. Her zaman takımları için yerlerini alıyorlar. Vodafone Park'ta bir maç yapma şansım oldum, inanılmazdı. Maçtan önce tribüne çağırıyorlar. Hatta havaalanında bile yanınızdalar. Türk taraftarları gerçekten en iyisi''şeklinde konuştu.
''BENİM HAYALİM BARCELONA'DA OYNAMAK''
Hayalini kurduğu kulübün sorulması üzerine Marlon Üçüncü ''Barcelona benim hayalim. Barcelona dünyanın en iyi takımı'' dedi.
2019 hedeflerini anlatan genç oyuncu ''2019'da profesyonel grupta yer almayı istiyorum, gerçek bir futbolcu olmak istiyorum. (Gülerek) Zaten şu anda da fena sayılmam'' şeklinde konuştu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın