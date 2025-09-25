24 Eylül
Dinamo Zagreb-Fenerbahçe
3-1
24 Eylül
Kayserispor-Beşiktaş
0-4
24 Eylül
PAOK-Maccabi Tel Aviv
0-0
24 Eylül
Tottenham-Doncaster Rovers
3-0
24 Eylül
Verona-Venezia
4-5
24 Eylül
Parma -Spezia
6-5
25 Eylül
Gremio-Botafogo RJ
01:30
25 Eylül
Vasco da Gama-Bahia
01:30
24 Eylül
Legia Warszawa-Jagiellonia Bialystok
0-0
24 Eylül
Rakow-Lech Poznan
2-2
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
24 Eylül
Club Brugge-Westerlo
5-5
24 Eylül
Alkmaar-PEC Zwolle
2-2
24 Eylül
Port Vale-Arsenal
0-2
24 Eylül
Newcastle-Bradford City
4-1
24 Eylül
Huddersfield -M.City
0-2
24 Eylül
Atletico Madrid-Rayo Vallecano
2-282'
24 Eylül
Real Sociedad-Mallorca
1-084'
24 Eylül
FC Midtjylland-Sturm Graz
2-0
24 Eylül
Getafe-Alaves
1-1
24 Eylül
Esenler Erokspor-İstanbulspor
5-0
24 Eylül
Bodrum FK-Vanspor FK
2-0
24 Eylül
Erzurumspor-Keçiörengücü
1-1
24 Eylül
Bandırmaspor-Manisa FK
1-4
24 Eylül
Malmö FF-Ludogorets
1-2
24 Eylül
Nice-Roma
1-2
24 Eylül
Freiburg-Basel
2-1
24 Eylül
FK Crvena Zvezda-Celtic
1-1
24 Eylül
Braga-Feyenoord
1-0
24 Eylül
Real Betis-N. Forest
2-2
24 Eylül
Como-Sassuolo
3-0

Markus Gisdol: "Eksiklerle mücadele ettik"

Kayserispor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Beşiktaş maçı sonrası konuştu.

24 Eylül 2025 22:49
Fotoğraf: AA
Markus Gisdol: 'Eksiklerle mücadele ettik'
Kayserispor Teknik Direktörü Markus Gisdol, sahalarında Beşiktaş'a 4-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"EKSİKLERLE MÜCADELE ETTİK"

Mücadeleyi değerlendiren Alman teknik adam, "Açıkça şunu söylemek gerekiyor, Kayserispor olarak 8 tane ilk 11 oyuncumuz eksikti bugün. Bu şekilde Beşiktaş'a karşı başarılı olmak mümkün değildi. Genç oyuncularımızla birlikte başladık. Onlar da ellerinden geleni yaptılar. Oyuncularımız mücadele ettiler ama istediğimiz sonucu alamadık." ifadelerini kullandı.



"ÖNEMLİ BİR MAÇA HAZIRLANIYORUZ"

Takımın genel performansını da değerlendiren Gisdol, "Kayserispor'un şu ana kadar galibiyet alamamasının birden fazla nedeni var. Takım biraz geç kuruldu, transferler farklı dönemde geldi. Bu süreçte sadece Galatasaray ve Beşiktaş'a kaybettik. Şimdi önümüzde önemli bir maç var, tam kadro olarak hazırlanmak ve öyle maça çıkmak istiyoruz." dedi.

BASIN TOPLANTISI

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gisdol, bugünkü maçın zor geçeceğini bildiklerini belirterek, "Açık bir şekilde de şunu söylemek lazım ki ilk 11'imizden 8 oyuncumuz eksik şekilde maça çıktık. Bu durumda tabii Beşiktaş gibi bir takıma karşı puan ya da puanlar almak hakikaten çok zor. Takımdaki oyuncular elinden geleni yaptı." dedi.

İyi bir şekilde dinlenip önlerindeki maça odaklanacaklarını kaydeden Gisdol, "Tabii ki önümüzdeki karşılamada farklı oyucularla ve çok daha kuvvetli bir şekilde gerçek yüzümüzü göstereceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin "taraftarın istifa çağırısında bulunduğu" yönündeki sorusuna Gisdol, "Maç maç bakarsak 6 maçın 3'ünü deplasmanda berabere kaldık. Evimizde de Galatasaray ve Göztepe ile oynadık. Onlar da ligin 1 ve 2'nci sırasında. Bugün de Beşiktaş'a karşı daha zayıf bir kadro ile çıkmak zorunda kaldık. Önümüzdeki maçlarda statü gereği oynamayan oyuncularımızın gelmesi ile birlikte çok daha kuvvetli bir şekilde geri döneceğimizi düşünüyorum. Bütün oyuncuların en iyi şekilde aramıza katılmasını istiyorum. Önümüzdeki süreçte başarısız olacağımıza dair herhangi bir şüphem yok." yanıtını verdi.

 
  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
