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Marks: "Kevin ve Kyrie, koç olarak çok iyi bir iletişimci istediler"

Brooklyn Nets genel menajeri Sean Marks, NBA efsanesi Steve Nash'i takımın başantrenörü olarak işe alırken, Kevin Durant ve Kyrie Irving'in aradıkları, yıldız oyunculara uyan bir lider aldığına inandığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets genel menajeri Sean Marks, NBA efsanesi Steve Nash'i takımın başantrenörü olarak işe alırken, Kevin Durant ve Kyrie Irving'in aradıkları, yıldız oyunculara uyan bir lider aldığına inandığını söyledi.

Marks, ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye şunları söyledi:

"Harika bir iletişimci istiyorlardı. Saygı duyacakları birini istiyorlardı. Bu ilişkilerin çoğu saha dışında oluşacak. Steve hakkında bildiklerimin çoğu, en iyi iletişimci olduğu üzerine. Adamların istediği buydu, iletişim kurabilen birisi. Ve onu aldılar."

Nash ve Durant'in önceden profesyonel bir ilişkisi bulunuyor. Nash'in oyun kariyeri 2013-14 sezonunda sona erdikten sonra, 46 yaşındaki efsane isim, Durant'in eski takımı Golden State Warriors ile oyuncu geliştirme danışmanı olarak çalışmıştı.

"HIZLICA HERKESİN SAYGISINI KAZANIR"

Warriors başkanı Bob Myers'a göre, iki kez MVP olarak konumu ve jenerasyonunun en büyük saha liderlerinden biri olarak tanınmasından dolayı Nash, Brooklyn'deki oyuncularıyla bağlantı kurmakta pek sorun yaşayamayacak:

"Steve Nash sahaya çıkıp, Kevin Durant, Steph Curry veya Klay Thompson'ın hızlıca saygısını kazanabilme olanağına sahip, ve dünyada bunu yapabilecek çok fazla insan yok. Yine de, o onlarla etkili ve verimli bir şekilde iletişim kurabilir."


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