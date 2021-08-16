Mario Balotelli'ye Fenerbahçe duvarı

Herkesin gözü Süper Lig'in yeni yıldızı Mario Balottelli'deydi. İtalyan futbolcu sahaya ilk 11'de çıkarken 2 kez gole yaklaştı ancak şutları isabetli olsa da karşısına Altay Bayındır dikildi ve golleri önledi.



31 yaşındaki forvet, biri ceza sahası dışından biri de ceza sahası içinden iki şut ile maçı 62. dakikada noktalarken 1 kez faul yaptı, 1 kez de faul yapılan taraf oldu.



Mario Balotelli, birebir pozisyonlarında birçoğunda da Szalai'nin direnciyle karşılaştı ve top kayıpları dikkat çekti



