Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Akhisarspor'u 2-1 yendiği karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Brezilyalı sağ bek Mariano, galibiyetin ardından konuştu.
İstanbul'a avantajlı bir skorla döndüklerini belirten Mariano, ''Kupa iki ayaklı bir maç. Aklımızda kaybetme gibi bir düşünce yoktu. Galibiyetle buradan ayrılıyoruz. Rövanşta da kendi seyircimiz önünde İstanbul'da oynayacağız. Çok avantajlı bir skor. İlk 11'de başlayıp takımıma katkıda bulunduğum için ayrıca mutluyum.'' sözlerini kullandı.
''ÖNEMLİ OLAN GALATASARAY'IN BAŞARISI''
İlk 11 kararını Fatih Terim'in vereceğini kaydeden Brezilyalı bek, ''Biz kaliteli bir takımız. Sağ bek opsiyonları olarak ben ve Martin arkadaşımız var. Hocamızın kararı. Bir hafta ben, diğer hafta Martin oynayabilir. Önemli olan Galatasaray'ın başarısıdır. Şu anda işler iyi gidiyor. Hocamızın kararına ben saygı duyuyorum. Kim oynarsa oynasın Galatasaray'a katkı sağlaması önemlidir.'' şeklinde konuştu.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
İstanbul'a avantajlı bir skorla döndüklerini belirten Mariano, ''Kupa iki ayaklı bir maç. Aklımızda kaybetme gibi bir düşünce yoktu. Galibiyetle buradan ayrılıyoruz. Rövanşta da kendi seyircimiz önünde İstanbul'da oynayacağız. Çok avantajlı bir skor. İlk 11'de başlayıp takımıma katkıda bulunduğum için ayrıca mutluyum.'' sözlerini kullandı.
''ÖNEMLİ OLAN GALATASARAY'IN BAŞARISI''
İlk 11 kararını Fatih Terim'in vereceğini kaydeden Brezilyalı bek, ''Biz kaliteli bir takımız. Sağ bek opsiyonları olarak ben ve Martin arkadaşımız var. Hocamızın kararı. Bir hafta ben, diğer hafta Martin oynayabilir. Önemli olan Galatasaray'ın başarısıdır. Şu anda işler iyi gidiyor. Hocamızın kararına ben saygı duyuyorum. Kim oynarsa oynasın Galatasaray'a katkı sağlaması önemlidir.'' şeklinde konuştu.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın