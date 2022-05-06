Marek Hamsik için resmi transfer açıklaması!

Trabzonspor'a sezon başında transfer olan Hamsik, kariyerindeki ilk şampiyonluğu Bordo-Mavili takımla yaşadı. Slovak oyuncunun menajeri Juraj Venglos da Hamsik'in bu başarısının ardından Slovak basınına konuştu ve şunları söyledi: "Marek için çok mutluyum. O hak ediyor. Uzun yıllar boyunca Napoli'de böyle bir başarıyı denedi ama olmadı. Sezonda her şey yolunda gitti ve sonunda hak edilmiş bir şampiyonluk oldu. Marek'le konuştum. Çok mutlu ve kupayı dört gözle bekliyor.



ŞEHRİ ÇOK SEVİYOR VE MEMNUN



Bana kutlamalardan fotoğraflar gönderdi. Nefes kesiciydiler. Maçtan önce bile insanlar şampiyonluğu hissettiler. Seyircilerin sahada nasıl koştukları inanılmazdı. Canlı görmeyenler anlamakta güçlük çekiyor. Ne de olsa Trabzon da 38 yıldır şampiyonluğu bekliyorlar! Hocanın Marek'i istemesi çok önemliydi. Sezon boyunca sahadayken koçun sağ kolu gibi görev yaptı. Takımın oyununa bir tür yatıştırıcı mod ekledi. Avcı bu yüzden onu seçti. Marek şehri de seviyor oraya daha çok futbol oynamak için gitti ve bu konuda son derece memnun.



SÖZLEŞMESİNDE BONUSLAR VAR



Seneye eminim Trabzonspor'la devam edecek. Kulübün Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında oynama ihtimali yüksek. Şu anda play-offlara, yani son ön elemeye gitmesi gerekiyor. Yani tek engel o. Marek, herhangi bir ligden farklı olduğunu biliyor. Sözleşme uzatılması konusunda yönetimle görüşeceğiz. Ama şimdi değil, kutlamalardan sonra. Yeni sezondan önce görüşeceğiz. Elbette Marek'in bunu nasıl algılayacağını göreceğiz. Marek'in sözleşmesinde şampiyonluk bonusu dahil bazı şeyler var. Yoksa imzalamazdı. Ancak unvan en önemlisi. Finans değil."



NAPOLİ'YE HOCA OLACAK



Hamsik'in gönlünde Napoli'nin ayrı bir yeri olduğunun altını çizen Venglos, "En az bir sezon daha oynayacak çünkü Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi'ne katılabilir. Tekrar oynamak istiyor, sonra gelecek için neler olacağını göreceğiz. İki yıl sonra şimdi futbola veda etmeyi hayal edebiliyoruz ve Napoli'de veya başka bir yerde de teknik direktör olabilir " diye konuştu.



TEK GOLLE KAZANDILAR



Hamsik'in menajeri Juraj Venglos, "Dalgalanmalar yaşamadı. Zor maçları genellikle tek golle kazandılar. Üç İstanbul devi, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş lige kötü başladı. Trabzon toparlandı ve sonrasında şampiyonluğa uzandı" dedi.



ONUR DUYDUK



Marek Hamsik'in menajeri Juray Venglos, Trabzonspor formasıyla yaşanan şampiyonluğun ardından Calcionapoli24tv'ye konuştu: "Marek, Trabzonspor ile şampiyonluğu kazandığı için çok mutlu, bu onun için ilk. Türkiye'ye gitmek için bu seçimi yapmaktan onur duyduk, kader bizi ödüllendirdi."



BELGESEL YAPILACAK



Dünyaca ünlü yönetmen Fatih Akın, Instagram hesabından şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor için bir paylaşım yaparken belgesel çekeceğini açıkladı. Çekimlere sezon sonunda başlanması bekleniyor.





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