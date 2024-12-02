Marco Veratti'den geri dönüş kararı!

Katar Ligi ekiplerinden Al-Arabi'de forma giyen Marco Veratti'nin flaş bir karar aldığı öne sürüldü.



Marca'da yer alan habere göre; İtalyan futbolcu, Avrupa'ya geri dönmek istiyor.



TEKLİFLERE AÇIK



Katar'da mutsuz olduğu belirtilen 32 yaşındaki orta sahanın Avrupa'dan gelecek tekliflere açık olduğu yazıldı.



TÜRKİYE İLE ANILIYORDU



Geçtiğimiz sezon Süper Lig devleriyle de adı anılan Verratti, o dönem kararını Katar'a transfer olmaktan yana kullanmıştı.



SÖZLEŞMESİ BİTECEK



Katar ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Verratti, bu sezon 12 maçta 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi. 32 yaşındaki futbolcu, 2023 yılında PSG'den 45 milyon euro bonservis bedeliyle Katar'a transfer olmuştu.



