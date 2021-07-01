Marco Silva, Fulham'ın başına geçti

Premier Lig'den düşen Fulham'da Scott Parker'ın yerine Fenerbahçe ile adı anılan Marco Silva getirildi.



Fulham Başkanı Shahid Khan, imza sonrasında, "Marco ile geçen hafta Portekiz'de buluştum ve çok etkilendim. Enerjisini, iyimser duruşunu sevdim. Fulham'ı başarıya götüreceğine eminim." ifadelerini kullandı.



Marco Silva'nın adı bir süredir Fenerbahçe ile de anılıyordu. Bu konuyla ilgili Fenerbahçe cephesinden resmi bir açıklama yapılmamasına rağmen temsilciler aracılığıyla da olsa temasların olduğu biliniyordu.



43 yaşındaki teknik adam 2017'de Hull City aynı yılın devre arasında Watford'a gitmişti. Son olarak Everton'un başına geçen Silva, 60 maçta 1.38'lik puan ortalaması tutturdu.



