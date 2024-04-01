Marco Materazzi: "O olay asla yaşanmamalıydı"

Inter'in efsane oyuncularından Marco Materazzi, Zinedine Zidane ile yaşadığı olayı anlattı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Marco Materazzi: 'O olay asla yaşanmamalıydı'
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01 Nisan 2024 22:46
2008 Dünya Kupası'nı kazanan İtalya'da kadroda bulunan efsane oyunculardan Marco Materazzi, finalin önüne geçen Zinedine Zidane ile yaşadığı olay ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"O OLAY YAŞANMAMALIYDI"

The Times gazetesine o olay ile ilgili konuşan Marco Materazzi şu ifadeleri kullandı:

"Bundan hoşlanmıyorum çünkü kariyerimin hakkını vermiyor. Bu olay asla yaşanmamalıydı. Berlin'deki finalin gerilimi sırasında, çekişmeler ve hakaretler arasında Zidane bana formasını vermek istediğini söyledi ve ben hayır, kız kardeşini tercih ettiğimi söyledim. Sonra dönüp herkesin hatırladığı gibi tepki gösterdi. Zinedine'i bir daha hiç görmedim."

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