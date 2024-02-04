İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Manchester United ile West Ham United karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Manchester United 3-0'lık skorla kazandı.
Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Rasmus Höjlund, 49 ve 84. dakikalarda Alejandro Garnacho kaydetti.
Rasmus Höjlund, son 4 lig maçında üst üste gol atarak bunu başaran en genç Manchester United oyuncusu oldu.
David Moyes, Premier Lig tarihinin 239 kez ile en çok mağlubiyet alan teknik direktörü oldu.
Son 3 maçından 7 puan toplayan Manchester United, puanını 38'e yükseltti. West Ham United'ın ise galibiyet hasreti 4 maça çıktı ve 36 puanda kaldı.
Manchester United, gelecek hafta Aston Villa'ya konuk olacak. West Ham ise sahasında Arsenal'i ağırlayacak.
Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Rasmus Höjlund, 49 ve 84. dakikalarda Alejandro Garnacho kaydetti.
Rasmus Höjlund, son 4 lig maçında üst üste gol atarak bunu başaran en genç Manchester United oyuncusu oldu.
David Moyes, Premier Lig tarihinin 239 kez ile en çok mağlubiyet alan teknik direktörü oldu.
Son 3 maçından 7 puan toplayan Manchester United, puanını 38'e yükseltti. West Ham United'ın ise galibiyet hasreti 4 maça çıktı ve 36 puanda kaldı.
Manchester United, gelecek hafta Aston Villa'ya konuk olacak. West Ham ise sahasında Arsenal'i ağırlayacak.