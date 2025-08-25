Atlanta Hawks guardı Terance Mann, Los Angeles Clippers'tan ayrılış süreci hakkında konuştu ve takas edildiği dönemde yeni bir başlangıca hazır olduğunu söyledi.
Geçtiğimiz sezonun takas döneminde Hawks'a gönderilen 28 yaşındaki oyuncu, The Boston Globe'dan Gary Washburn'a verdiği röportajda altı sezonluk Clippers kariyerinin ardından değişime ihtiyaç duyduğunu dile getirdi:
"İlk kez takas edildiğimde çok heyecanlandım, L.A.'deki zamanımın dolduğunu hissettim ve oradan ayrılmam gerektiğini düşündüm. İkinci turdan seçilen bir oyuncu olarak orada altı sezon geçirdim; çoğu oyuncu böyle bir fırsat bulamaz. Bu yüzden Doğu Yakası'na ve Atlanta gibi bir organizasyona gitmek beni çok heyecanlandırdı."
Mann, Hawks formasıyla 30 maçta 9.8 sayı, 3.1 ribaund ve 2.1 asist ortalamaları tutturdu. Hücumda yüksek verimlilik göstererek %54.1 saha içi ve %38.6 üçlük isabetiyle oynadı.
Ancak Atlanta, yaz döneminde yapılan üçlü takasın bir parçası olarak Kristaps Porzingis'i kadroya katarken Mann'i ve 22. sıra seçimi Drake Powell'ın haklarını Brooklyn Nets'e gönderdi. Mann, bu takasın kendisini şaşırtmadığını ve yeni bir ortamda daha büyük bir rol üstlenmeye hazır olduğunu söyledi:
"Beni şaşırtmadı. Böylesi yeni bir ortamda oynamak inanılmaz olacak. Takımın en yaşlı isimlerinden biriyim; liderlik yapmak, bu genç oyunculara kazanmak için neler gerektiğini göstermek istiyorum."
Florida State çıkışlı oyuncu, Nets'te liderlik rolüne hazır olduğunu vurguladı ve yaz boyunca takım arkadaşlarıyla çalıştığını belirtti:
"Yaz boyunca çocuklarla çok vakit geçirdim, basketbolu öğrenmeye istekli ve aç bir grup var. Bu süreç keyifli olacak. Bu meydan okuma beni heyecanlandırıyor ve son altı sezondaki rolümün ötesinde gerçekten neler yapabileceğimi tüm dünyaya gösterebilecek durumdayım. Şu anda kariyerimin en verimli dönemindeyim."
2025–26 sezonu, Mann'in NBA'deki yedinci yılı olacak. Oyuncu, kariyerinde toplam 412 maçta 8.1 sayı, 3.5 ribaund ve 1.9 asist ortalamalarına sahip.
