Atlanta Hawks guardı Terance Mann, Los Angeles Clippers'tan ayrılış süreci hakkında konuştu ve takas edildiği dönemde yeni bir başlangıca hazır olduğunu söyledi.Geçtiğimiz sezonun takas döneminde Hawks'a gönderilen 28 yaşındaki oyuncu, The Boston Globe'dan Gary Washburn'a verdiği röportajda altı sezonluk Clippers kariyerinin ardından değişime ihtiyaç duyduğunu dile getirdi:Mann, Hawks formasıyla 30 maçta 9.8 sayı, 3.1 ribaund ve 2.1 asist ortalamaları tutturdu. Hücumda yüksek verimlilik göstererek %54.1 saha içi ve %38.6 üçlük isabetiyle oynadı.Ancak Atlanta, yaz döneminde yapılan üçlü takasın bir parçası olarak Kristaps Porzingis'i kadroya katarken Mann'i ve 22. sıra seçimi Drake Powell'ın haklarını Brooklyn Nets'e gönderdi. Mann, bu takasın kendisini şaşırtmadığını ve yeni bir ortamda daha büyük bir rol üstlenmeye hazır olduğunu söyledi:Florida State çıkışlı oyuncu, Nets'te liderlik rolüne hazır olduğunu vurguladı ve yaz boyunca takım arkadaşlarıyla çalıştığını belirtti:2025–26 sezonu, Mann'in NBA'deki yedinci yılı olacak. Oyuncu, kariyerinde toplam 412 maçta 8.1 sayı, 3.5 ribaund ve 1.9 asist ortalamalarına sahip.